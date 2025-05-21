Sterlin 3 yılın zirvesinde!
Sterlin, ABD doları karşısında 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Sterlin, İngiltere'de enflasyonun Nisan ayında beklenenden daha fazla hızlandığını gösteren verilerin ardından dolar karşısında son üç yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Mart ayında yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon oranı Nisan ayında yüzde 3,5'e yükselerek WSJ anketine katılan analistlerin beklentisi olan yüzde 3,4'ün üzerine çıktı.
Çekirdek enflasyon mart ayındaki yüzde 3,4 seviyesinden Nisan ayında yüzde 3,8'e yükselirken, beklenti yüzde 3,6 idi.
Pepperstone stratejisti Michael Brown, verilerin İngiltere Merkez Bankası'nın haziran ayında faiz oranlarını düşürmesini engelleyebileceğini söyledi.
Sterlin, veri sonrasında zayıflayan doların da yardımıyla 1,3437 dolardan 1,3469 dolara yükseldi. Euro, veri öncesindeki 0,8438 seviyesine kıyasla 0,8427 pound seviyesinde yatay seyrediyor.