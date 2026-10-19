Sterlin, Euro karşısında son 17 ayın en yüksek seviyesine ulaştı

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Sterlin, Fransa’daki protestolar, yüksek enerji fiyatlarının Euro üzerinde baskı yaratması, İngiltere’de açıklanan güçlü ekonomik veriler ve ülkenin mali görünümüne ilişkin endişelerin azalmasının para birimini desteklemesiyle pazartesi günü Euro karşısında son 17 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Euro gerilerken Fransız devlet tahvilleri (OAT) ile güvenli liman olarak görülen Alman devlet tahvilleri (Bund) arasındaki getiri farkı birkaç baz puan açıldı. Doğalgaz fiyatları dört yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Sterlin, Mayıs 2025'ten bu yana en güçlü seviyede

Sterlin, Euro karşısında yüzde 0,25 değer kazanarak 1 Euro başına 84,11 peniye yükseldi. Günün erken saatlerinde 83,95 peniye kadar çıkan Sterlin, mayıs 2025’ten bu yana en güçlü seviyesini gördü.

Geçen hafta açıklanan verilerin İngiltere ekonomisinin ağustos ayında beklentilerin üzerinde büyüdüğünü göstermesinin ardından İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz politikasına ilişkin beklentiler farklılaştı.

Oksijen'in derlediği habere göre HSBC analistleri, şahin tutum sergileyen ABD Merkez Bankası (Fed) ile kırılganlığını koruduğunu belirttikleri İngiltere ekonomisi ve faiz indirimleri konusunda isteksiz davranan BoE arasındaki karşıtlığın sterlin/dolar paritesini aşağı çekmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Analistler, “ABD’de faizler daha uzun süre sıkı seviyelerde kalabilir ve bu durum doları destekleyebilir. ABD’de ekonomik faaliyetler ve tam istihdam da daha sağlam bir temel sunuyor. Buna karşılık, İngiltere’de büyüme ivmesi kırılgan” ifadelerini kullandı.