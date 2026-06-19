Sterlin, G10'un en 'aşırı değerli' para birimi oldu

Goldman Sachs Group, Sterlin'in Brexit sonrası satış dalgasından toparlanmasının ardından başlıca para birimleri arasında en aşırı değerli konuma geldiğini ve artan baskıyla karşılaşacağını belirtti.

Londra merkezli stratejist Stuart Jenkins, bir müşteri notunda sterlinin temel göstergelerinin üzerine çıktığını ve "Brexit'in muhtemelen para biriminin adil değerini yaklaşık yüzde 6 oranında aşağı çektiğini" ifade etti.

Jenkins, "Sterlinin en aşırı değerli G10 para birimi" olduğunu vurguladı. Sterlin, İngiltere'nin 2020'de AB'den resmen ayrılmasından bu yana dolara karşı yaklaşık yüzde 1,5 değer kazandı; ancak Brexit referandumu öncesi seviyenin yaklaşık yüzde 10 altında kalmaya devam ediyor.

Bu açığın büyük bölümünün kapanmasıyla birlikte bazı analistler, Sterlin'in daha fazla yükselmesi için sınırlı alan kaldığını değerlendiriyor.