Sterlin, Merkez Bankası mesajlarıyla yükselebilir

Convera stratejisti George Vessey, olası sürprizin dar bir oy bölünmesiyle ortaya çıkabileceğini, bazı politika yapıcıların indirime karşı oy kullanabileceğini söyledi. Alternatif olarak, açıklamanın ek indirimler için sınırlı alan sinyali vermesi de ihtimal dahilinde.

Vessey, “Bu senaryoda yatırımcılar gevşeme döngüsünün hızını yeniden değerlendirmek zorunda kalacak, agresif gevşeme beklentilerini azaltacak ve bu durum sterlin ile devlet tahvili getirilerinde kısa vadeli bir toparlanma yaratabilecektir” dedi.

Sterlin salı günü 1,3379 dolar seviyesinde yatay seyrederken, euro %0,1 düşüşle 0,8777 sterline geriledi.