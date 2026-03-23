Sterlin’de kısa vadeli fırtına: Toparlanma kapıda mı?

Döviz piyasaları, Orta Doğu’daki askeri hareketlilik ve enerji maliyetlerindeki öngörülemez sıçramaların kıskacında yön bulmaya çalışıyor. Yatırımcıların risk iştahının azalmasıyla güvenli liman talebi gören dolar, Sterlin’i 1.34 seviyelerinin altına iterek dar bir bant aralığına hapsetti. Ancak bu geri çekilme kalıcı bir zayıflıktan ziyade, küresel konjonktürün yarattığı geçici bir türbülans olarak değerlendiriliyor.

Enerji maliyetleri ve makroekonomik sınav

İngiltere ekonomisi için şu anki en büyük zorluk, petrol fiyatlarının varil başına 110 dolar sınırını aşmasıyla belirginleşiyor. Enerji ithalatına olan bağımlılık ülkede enflasyonist baskıyı tetiklerken, büyüme rakamlarının durağan seyretmesi Sterlin üzerindeki satış baskısını besleyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor. İşsizlik oranlarındaki kısmi artış paritenin hareket alanını kısıtlasa da, İngiltere’nin bu şoklara karşı Avrupa ana karasına kıyasla daha dirençli bir enerji altyapısına sahip olması, parite için gizli bir destek noktası oluşturuyor.

Faiz kararlılığı ve doların yükseliş sınırı

Sterlin’in orta vadedeki toparlanma senaryosu, İngiltere Merkez Bankası’nın tavizsiz duruşunda saklı duruyor. Bankanın enflasyonu kontrol altına almak adına faiz oranlarını yüksek seviyelerde tutma kararlılığı, Sterlin’i benzer para birimlerine göre daha avantajlı bir konuma taşıyor. Piyasa okumaları, doların küresel çaptaki agresif değerlenme sürecinin bir doyum noktasına ulaştığına işaret ederken; Amerikan ekonomisindeki olası bir dengelenme, Sterlin’in yeniden 1.40 ve üzerine doğru bir ralli başlatması için gereken alanı açacak gibi görünüyor.

Stratejik beklenti ve yeni rota

Sterlin şu an makroekonomik ve jeopolitik bir fırtınanın merkezinde yer alıyor olsa da, İngiltere’nin yapısal direnci bu baskının geçici olduğuna dair güçlü veriler sunuyor. Yatırımcıların yeniden getiri odaklı pozisyon almaya başladığı aşamada, Sterlin’in dolar karşısındaki geri dönüşü çok daha kararlı olabilir. Mevcut tablodaki kısa vadeli kırılmalar, yıl sonuna doğru kartların yeniden dağıtılacağı yeni bir yükseliş döneminin ön hazırlığı niteliği taşıyor.