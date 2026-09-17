Sterlinde sınırlı toparlanma: Gözler İngiltere Merkez Bankası'nda!
Sterlin/dolar paritesinde (GBP/USD) sınırlı yukarı yönlü seyir izleniyor. GBP/USD, 1,34 seviyesi civarında dengelenirken, para piyasalarında odak İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararına çevrildi.
İngiliz sterlini, dolar karşısında görece güçlü duruş sergiliyor. Paritede %0,1 civarında prim gözlenirken, GBP/USD 1,33-1,34 bandında konsolide oluyor.
Küresel dolar endeksindeki yatay seyir, sterlin lehine sınırlı alan açtı. Buna karşın risk iştahındaki zayıflık, paritedeki yükselişin ivme kazanmasını sınırlıyor.
BoE öncesi 'bekle-gör' modu
Piyasaların ana gündemi İngiltere Merkez Bankası. BoE'nin politika faizini sabit tutması beklenirken, karar metninde yer alacak enflasyon patikasına ilişkin yönlendirme kritik önemde.
İngiltere'de manşet enflasyonun %3 seviyesine yakın seyretmesi, BoE'nin sıkı duruşu koruma ihtimalini güçlendiriyor. Para piyasalarında, BoE'nin temkinli şahin tonunu sürdürmesi fiyatlanıyor.
BoE'nin olası şahin mesajları sterlinde kısa vadeli değer kazanımını destekleyebilecek başlıklar arasında yer alırken, güvercin tondaki olası yönlendirme paritede aşağı yönlü baskıyı artırabilecek unsur olarak görülüyor.
Teknik görünüm
GBP/USD'de 1,3400 seviyesi kısa vadeli psikolojik eşik olarak izleniyor. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1,3450 direnci hedefe girebilir.
Olası geri çekilmelerde ise 1,3350 ve 1,3300 seviyeleri destek olarak öne çıkıyor