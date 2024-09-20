Sterlinde yükseliş son 2 yılın zirvesine çıktı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) dünkü toplantısında faiz kararını değişimden yana kullanmadı. Ağustos toplantısında ilk faiz indirimini yapan Bank of England (BoE) 2021 yılı sonunda başladığı faiz artışlarını Ağustos 2023’te tamamlamıştı.

Yüzde 5,25 olan faiz oranlarını geçen ay yüzde 5’e çeken banka, eylülde ECB ve Fed’in indirimlerine karşın değiştirmedi.

BoE'nin faizi sabit tutması sürpriz olmadı

Fitch Ratings'in ekonomi ekibinden Jessica Hinds, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranını yüzde 5'te tutma kararının, Başkan Andrew Bailey'nin ağustos ayındaki indirimden sonra çok hızlı hareket edilmemesi gerektiği yönündeki yorumları göz önüne alındığında sürpriz olmadığını söylemişti.

Hinds, bankanın para politikası açıklamasının, büyük olasılıkla kasım ayında daha fazla gevşemenin geleceğini gösterdiğini yazdı. Hinds, "Ancak kademeli bir yaklaşıma vurgu yapılıyor ve bu da BOE'nin Fed'i takip ederek çeyrek puandan fazla kesintiye gitme ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor" değerlendirmesini de yaptı.

“BoE'nin faizler daha da düşürebileceği konusunda iyimserim”

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, faiz kararı sonrasında enflasyon baskılarının merkez bankasının faizleri daha da düşürmesi için yeterince hafifleyeceği konusunda iyimser olduğunu söylerken, zamanlama konusunda bilgi vermekten kaçınmıştı.

Sterlin'den iyi performans

MUFG analisti Derek Halpenny, geçen ayki faiz indiriminin ardından, BoE'nin emsallerine göre daha temkinli bir faiz indirimine gitmesiyle Sterlin'in bu yıl en iyi performans gösteren G-10 para birimi olmaya devam edeceğini öngörmüştü.

Halpenny, “Enflasyon düştükçe Birleşik Krallık ekonomisi toparlanıyor, bu da istihdam piyasasındaki yavaşlamanın ölçeğini sınırlayabilir ve ücret risklerini daha yüksek bırakabilir” demişti.

Sterlin, zirveye çıktı

Faiz kararı sonrasında Sterlin/dolar paritesi son 2,5 yılın en yüksek seviyesi olan 1,3340'ı görürken, Euro/Sterlin paritesi de son 2 yılın en düşük seviyesi olan 0,8380'i gördü.

Sterlin, TL karşısında da yükselişle 45,50 seviyesinin üzerine çıktı.