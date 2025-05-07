Stok telaşı Almanya'da fabrika siparişlerini artırdı

Almanya'da fabrika siparişleri mart ayında, Trump yönetiminin bir sonraki ayda uygulayacağı tarifelerin önüne geçmek için ABD'de mal stoklanmasının yansıması olarak beklentilerin üzerinde arttı.

Almanya İstatistik Bürosu (Destatis), imalat siparişlerinin şubat ayında sabit kaldıktan sonra ilk çeyreğin son ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 arttığını açıkladı. Ekonomistler yüzde 1,0'lık bir artış bekliyordu.

Destatis, artışa rağmen yeni siparişlerin ilk çeyrekte 2024'ün son üç ayına göre yüzde 2,3 daha düşük olduğunu belirtti.

Siparişler mart ayında genel olarak tüm sektörler arasında arttı; ilaçlarda yüzde 17, elektrikli ekipmanlarda yüzde 15, makinelerde yüzde 5,3 ve otomotiv sektöründe yüzde 2,5 artış görüldü. 50 milyon euro değerindeki büyük ölçekli siparişler hariç tutulduğunda, siparişler yüzde 3,2 yukarı geldi.

Nisan ayının başında, ABD Başkanı Donald Trump, çoğu Avrupa Birliği malına yüzde 20'lik tarife dahil olmak üzere mal ithalatına bir dizi tarife duyurdu; daha sonra 90 günlük bir süre için yüzde 10'a düşürüldü. Çelik, alüminyum ve otomobillerde yüzde 25'lik ithalat vergisi devam ediyor.

Siparişlerde yıllık bazda artış yüzde 3,8 seviyesine ulaştı.