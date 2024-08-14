Stratejistler ayrıştı: ‘Borsada çöküş olmaz’ diyen de var, çok fazla risk gören de

BloombergHT haberine göre, Morgan Stanley’den Mike Wilson, resesyon endişelerini tetikleyen zayıf mevsimsellik ve belirsiz büyüme görünümünün 3. çeyreğin geri kalanında ABD hisse senedi kazançlarını sınırlamasının olası olduğunu söylerken, tam teşekküllü bir borsa çöküşü ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Temmuz ayında ABD hisse senetlerinde yaşanan düşüşte isabetli görüş sunan stratejist, çöküş beklemezken, S&P 500’de yukarı yönlü hareket için de çok sınırlı alan olduğunu ve endeksin 5.000-5.400 arasında sıkışarak dalgalanmasını beklediğini söyledi.

JPMorgan eski Baş Piyasa Stratejisti Marko Kolanovic, temmuz başında bankadaki görevinden ayrıldığına dair haberlerin çıkmasından bu yana ilk kez sosyal medyada görünürken, 2015’te “hisse senedi çöküşü” ve 2018’de “volatilite patlamasıyla” ilgili uyarılarıyla kendinden söz ettirmişti. Stratejistin son dönemdeki kötümser görüşleri ise gerçekleşmemişti.

Kolanovic, X ve LinkedIn paylaşımlarında, piyasaların ABD başkanlık seçimlerinden jeopolitik gelişmelere, resesyon göstergelerinden artan iflas ve kredi kartı temerrütlerine kadar çeşitli risklerle karşı karşıya olduğunu söyleyerek yeniden olumsuz bir görüş sundu.