Suçlamaları kabul etmeyen Goldman Sachs, 215 milyon dolar ödemeyi kabul etti

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs Group Inc, uzun süredir devam eden bir toplu davayı çözmek için 215 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Bloomberg News'in haberine göre, bu davada banka, kadınlara karşı yaygın önyargı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Davacılar, bankanın kadınlara erkeklerden daha az ücret ödediğini ve kadınlara kariyer gelişimlerini engelleyen daha zayıf performans değerlendirmeleri verdiğini iddia ettiler. Bu iddialar, bankanın sistemik bir şekilde kadınlara karşı ayrımcılık yaptığına dair bir görüşü güçlendirdi.

Goldman Sachs, bu suçlamaları kabul etmedi, ancak davanın çözümlenmesi için 215 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Banka, kadın çalışanlarının eşit muamele görmesi ve fırsat eşitliği sağlanması konusundaki taahhüdünü yineledi.

Bu tazminat ödemesi, ABD'deki işyerinde ayrımcılıkla ilgili davalar arasında en yüksek tazminat ödemelerinden biridir ve benzer davalara örnek teşkil edebilir.