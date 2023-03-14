Sunak: İngiltere bankaları için risk yok

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ABD'deki Silicon Valley Bank'ın iflasının ardından İngiliz bankalarına yönelik sistemik bir risk olmadığını söyledi.

HSBC Holdings, dün SVB'nin İngiltere birimini 1 Sterline (1,22 dolar) satın aldı. Başbakan Sunak ise satın alma işlemini "iyi bir sonuç" olarak yorumladı ve Maliye Bakanı Jeremy Hunt ile İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin sistemik risk konusunda herhangi bir endişeleri olmadığını söylemekte haklı olduklarını söyledi.

Sunak, "Bankalarımız iyi sermayelendirilmiş durumda. Likidite güçlü." dedi.