Sunak’tan 1 milyon yeni konut sözü

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, gelecek yıl yapılacak seçimlere kadar 1 milyon yeni konut inşa etme sözü verecek.

Kendi konutlarına sahip olamayacaklarından endişe eden ve yüksek çocuk bakım maliyelerini karşılayamayan genç seçmenlerin desteğinde azalma ile karşı karşıya kalan Muhafazakar Parti'de Sunak ve hükümeti talebin yüksek olduğu yerlerde yeni şehir alanları inşa etmeye odaklanacak.

Sunak parlamentoda yaptığı konuşmada, "Bu parlamentoda verdiğimiz 1 milyon konut inşa etme sözümüzü yerine getireceğiz. Ülkenin her köşesind aileler için 1 milyon yeni konut yapacağız" dedi.

Konut Bakanı Michael Gove, "doğru yerlerde" konut inşa etmeye yönelik tedbirleri bugün açıklayacak