Suriye Merkez Bankası’na Rusya'dan miktarı “bilinmeyen” para gönderildi

Suriye’nin devrilen lideri Beşar Esad döneminde Suriye parası Rusya'da bastırılıyordu. Suriye Merkez Bankası yaptığı açıklamada, Rusya'dan “bilinmeyen” miktarda Suriye lirasının kendilerine gönderildiğini açıkladı.

SANA haber ajansında yer alan haberde ne miktarda paranın geldiği belirtilmezken, Suriye Merkez Bankası Başkanı Maysaa Sabreen, geçen ay Reuters'a yaptığı açıklamada enflasyonda oynaklığa sebep olmamak için yeni para basılmasından yana olmadığını söylemişti.

Esad'ın devrilmesinden bu yana Suriye parasının değer kazanıyor olması, ülkede yeterli miktarda yerel para olmadığı endişesi yaratmıştı. Uluslararası yardım kuruluşu MercyCorps raporuna göre pek çok hane, likidite darboğazından dolayı temel ihtiyaç maddelerinin bedelini ödemekte zorluk yaşıyor.