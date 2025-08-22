  1. Ekonomim
Suriye parasından iki sıfır atacak, yeni banknotlar çıkaracak

Reuters'ın haberine göre, Suriye aralık ayında yeni banknotlar çıkaracak ve paradan iki sıfır atılacak.

Suriye, para biriminin ciddi oranda değer kaybetmesinin ardından halkın güvenini yeniden kazanmak amacıyla para biriminden iki sıfır atacak ve yeni banknotlar çıkaracak.

Bu gelişme Reuters'in incelediği belgelere ve yedi kaynağın aktardığı bilgiye dayandırıldı.

Bu adım, 14 yıl süren iç savaşın ardından Beşar Esad'ın geçen yılın aralık ayında devrilmesinin ardından tarihi dip seviyelere düşen Suriye lirasını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Suriye lirası, 2011'de iç savaş başlamasından bu yana dolar karşısında %99'dan fazla değer kaybetti. Şu an dolar karşısında 10 bin seviyesinde işlem gören Suriye lirasının iç savaştan önce dolar karşısındaki değeri 50 seviyesindeydi.

Para birimindeki hızlı değer kaybı, günlük alışverişleri ve para transferlerini daha zor hale getirdi.

Ödemeler siyah poşetlerde 5 bin liralık banknotlarla yapılıyor

Aileler haftalık alışverişe çıktıklarında siyah poşetlere koydukları en yüksek değerdeki banknot olan 5 bin liralık banknotlarla ödemelerini yapıyorlar.

Suriye Merkez Bankası, Reuters'in incelediği bir belgeye göre, para işlemlerini kolaylaştırmak ve para biriminde istikrarı artırmak amacıyla "sıfırları kaldırarak" yeni bir para birimi çıkarma niyetinde olduğunu ağustos ortasında özel bankalara bildirdi.

