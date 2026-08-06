Suudi Arabistan, Asya pazarına yönelik petrol fiyatlarında tarihi indirim yaptı

Küresel petrol piyasasında talep yavaşlaması ve Asya’da stok seviyelerinin yüksek seyretmesi, fiyat indiriminin temel nedenleri arasında yer alıyor. Çin ve Hindistan gibi büyük petrol tüketicilerinde ekonomik büyüme hızının yavaşlaması, enerji talebinde azalmaya yol açtı. Ayrıca, yüksek nakliye maliyetleri ve alternatif tedarik kaynaklarının artması, Suudi Arabistan’ın fiyatlarını düşürme kararını destekledi.

Saudi Aramco’nun bu agresif fiyat indirimi, Asya pazarında pazar payını koruma ve artırma amacı taşıyor. Bölgedeki diğer petrol üreticileriyle rekabetin yoğun olduğu bir ortamda, Aramco fiyatlarını düşürerek müşterilerinin tercihini kendisinden yana kullanmayı hedefliyor. Bu hamle, özellikle Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya gibi büyük Asya ekonomilerinde etkili olmaya çalışıyor.

Fiyat indiriminin piyasa üzerindeki etkileri

Bu büyük fiyat indirimi, Asya’daki doygun talebi canlandırmada sınırlı etkiye sahip olabilir. Stok seviyelerinin yüksek olması ve küresel ekonomik belirsizlikler, talebin kısa vadede hızlı bir şekilde artmasını engelliyor. Ancak fiyat indirimi, Aramco’nun uzun vadeli stratejisinin bir parçası olarak, pazar payını koruma ve rakiplerine karşı avantaj sağlama amacı taşıyor.