Suudi Arabistan, Asya ve Avrupa için petrol fiyatlarını yükseltti

Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco, petrol talebinin toparlandığı ortamda Asya ve Avrupa için petrol fiyatlarını yükseltti.

Aramco, Asya için Nisan ayı petrol satış fiyatını yükseltti. Arap hafif petrolü için Nisan fiyatı, Mart ayına göre 0,50 dolar arttı.

Fiyat, ABD için değişmezken, Kuzey-Batı Avrupa ve Akdeniz için 1,30 dolar/varil yükseldi.