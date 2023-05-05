Suudi Arabistan, Asya'ya sattığı petrolün fiyatında indirime gitti

Suudi Arabistan, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olarak bilinirken, rafineri marjlarındaki düşüşün ardından dört ay sonra Haziran ayı için gösterge ham petrolünün Asyalı alıcılar için fiyatını düşürdü.

Devlet petrol şirketi Suudi Aramco tarafından yapılan açıklamaya göre, Asya'ya Haziran yüklemeli Arab Light için resmi satış fiyatı (OSP), Mayıs'a göre varil başına 25 cent düşürüldü.

Kesinti, 40 centlik piyasa beklentisinin altında kaldı. Uzmanlara göre alınan karar Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri (OPEC+) şaşırtıcı bir şekilde Mayıs ayından 2023'ün geri kalanı için ek üretim kesintisi açıklamasının ardından ülkenin petrol fiyatlarını desteklemeye çalıştığını gösteriyor.