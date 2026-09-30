Suudi Arabistan iş gücünde tarihi eşik: %3 işsizlik oranının arkasındaki yapısal dönüşüm

Ekonomik bağımlılıklarını çeşitlendirmek adına kapsamlı reformlar yürüten Suudi Arabistan, 2026 yılının ikinci çeyreğinde istihdam cephesinden güçlü sinyaller aldı. Ülkedeki genel işsizlik payı gerileyerek %3 seviyesine kadar indi ve son dönemlerin en verimli istihdam performanslarından biri sergilendi. Bu genel iyileşmeye karşın, yerli nüfus ile yabancı iş gücü arasında ufak bir yön ayrışması yaşandı. Yabancı çalışanlar arasındaki işsizlik payı hafif bir azalışla %1,3'e yerleşirken, Suudi vatandaşlarının işsizlik oranı %6,5 olarak ölçüldü. Genel istihdamın nüfusa oranının %65,2'ye tırmanması ve toplam iş gücüne katılımın %67,2 seviyesinde güçlü kalması, pazarın dinamizmini koruduğunu gösteren en somut makro göstergeler oldu.

Cinsiyet dağılımındaki denge ve kadınların iş gücüne katılım dalgası

İstihdam piyasasının cinsiyet dinamikleri incelendiğinde, toplumsal ve ekonomik dönüşümün izleri net bir biçimde okunabiliyor. Erkek nüfusta işsizlik payı %2,1 seviyesine oturarak tam istihdama yakın bir performansı sürdürdü. Kadınlar arasındaki işsizliğin ise hafif bir hareketle %7,6'ya çıkması, piyasadaki bir daralmadan ziyade yapısal bir arz genişlemesini simgeliyor. Ekonomik hayatta daha fazla rol almak isteyen binlerce kadının ilk kez aktif iş arama sürecine dahil olması, geçici bir işsizlik artışı gibi görünse de aslında üretken nüfusun genişlediğinin en büyük kanıtı olarak kabul ediliyor.

Özel sektöre yönelim ve çalışma koşullarındaki esneklik devrimi

Son verilerin ortaya koyduğu en dikkat çekici bulgu, Suudi iş gücünün kariyer hedeflerindeki keskin kabuk değişimi oldu. İş arayan yerli nüfusun %96,7 gibi ezici bir çoğunluğu özel sektörden gelecek teklifleri doğrudan kabul etmeye hazır olduğunu göstererek, geçmiş yıllardaki kamu odaklı istihdam beklentilerini tamamen geride bıraktı. Üstelik bu iştah, çalışma koşullarında yüksek bir adaptasyon becerisiyle destekleniyor. Kadınların %62,2'si, erkeklerin ise %46,7'si işe ulaşabilmek adına bir saatten fazla yolculuk yapmayı göze alırken; kadınların %70'i ve erkeklerin %82,9'u günde en az sekiz saatlik tam zamanlı mesaileri kabul ettiğini beyan ediyor.

Yapısal reform hedefleri açısından makroekonomik görünüm

Ortaya çıkan bu tablo, Suudi yönetiminin yerel istihdamı teşvik eden stratejilerinin özel sektör tabanında güçlü bir karşılık bulduğunu kanıtlıyor. Ülkedeki iş gücü profili artık daha esnek, lojistik açıdan daha hareketli ve üretimin merkezinde yer almaya daha istekli bir yapı sergiliyor. Vatandaşlar arasındaki %6,5'lik işsizlik oranı, uzun vadeli vizyon hedeflerinde belirlenen %7'lik kritik eşiğin altında kalmaya devam ederek ekonomi yönetimine alan açıyor. Nüfusun verimliliğe dayalı bu yeni profili, Krallığın petrol dışı büyüme hedeflerini sırtlayacak en önemli taşıyıcı kolon olmaya aday görünüyor.