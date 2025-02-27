Suudi Arabistan'dan 100 milyar dolarlık madencilik hedefi

Sanayi ve Maden Kaynakları Bakan Yardımcısı Khalid Al-Mudaifer, dünyanın en büyük petrol ihracatçısının, yatırımcıları teşvik etmek için dönüm noktası niteliğinde bir yasa çıkardığından bu yana madencilik projelerine yaklaşık 75 milyar SAR (20 milyar dolar) çekmeyi başardığını söyledi.

Mudaifer ABD'nin Miami kentinde düzenlenen Suudi Arabistan tanıtım seminerinde yaptığı konuşmada, “Krallık madencilik sektöründe 2035 yılına kadar yaklaşık 375 milyar SAR değerinde çeşitli yatırım fırsatları açıkladı” dedi.

Suudi gazetesi Al-Madina'nın bugün aktardığına göre Mudaifer, Suudi Arabistan'ın bu sektörü geliştirme çabasının büyük ölçüde sonuç verdiğini ve 2020'de altı olan madencilik şirketi sayısının 2023 sonunda 133'e yükseldiğini söyledi.

Suudi yetkili, maden arama çalışmaları için yapılan harcamaların 1,33 milyar SAR'ı (355 milyon dolar) aştığını da kaydetti.