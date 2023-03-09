Suudi Arabistan'dan 800 milyon dolarlık kredi

Suudi Arabistan Ekonomi ve Planlama Bakanı Faisal Bin Fadhil Al Ibrahim tarafından yapılan bir açıklamaya göre Suudi Arabistan, '2030 vizyonu' çerçevesinde, Suudi Kalkınma Fonu (SFD) aracılığıyla Afrika ve Asya dahil en az gelişmiş ülkelerde bazı projeleri finanse edecek.

Ibrahim, “Son 50 yılda elde edilen gelişimsel ve sosyal ilerlemelere rağmen, en az gelişmiş ülkelerin karşılaştığı temel zorluklar daha karmaşık ve acil hale geldi.Özellikle bu ülkeler artan güvenlik açıkları ile karşı karşıya kaldı” ifadelerini kullandı.

Yaptığı açıklamada alınan kararın Suudi Arabistan'ın '2030 vizyonuna' uygun olduğunu belirten Ibrahim, “Suudi vizyonu 2030 sayesinde, Krallığın sürdürülebilir kalkınma gündemine uygun olarak herkes için ekonomik refah, sosyal refah ve çevre koruması elde etmeye katkıda bulunan projeler ve girişimler var. Krallık, en az gelişmiş ülkeleri zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olarak ve bu ülkeleri ilerleme ve kalkınmaya yönlendirmek için uluslararası toplumla çalışarak desteklemeye kararlı." açıklamasını yaptı.