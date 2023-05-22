Suudi Arabistan’dan 8,4 milyar dolarlık yeşil hidrojen anlaşması

Neom Yeşil Hidrojen Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada, proje için 23 yerel, bölgesel ve uluslararası banka ve yatırım şirketi ile mali belgeler imzalandığı belirtildi.

Üretim tesisinin, Neom projesi kapsamındaki Oxagon'da inşa edildiği aktarılan açıklamada, projenin Neom, Riyad merkezli "Acwa Power" ve ABD merkezli "Air Products and Chemicals şirketlerinin ortaklığıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

NEOM Yeşil Hidrojen Şirketi'ne bağlı olacak büyük yeşil hidrojen üretim tesisinin, 4 gigawatta kadar güneş ve rüzgar enerjisi üretmesi bekleniyor.

Söz konusu enerji de 2026'nın sonuna kadar günde 600 metrik tona kadar karbonsuz hidrojen üretmek için kullanılacak.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 2017 yılında Kızıldeniz sahilinde Ürdün ve Mısır sınırlarına kadar uzanan 500 milyar dolarlık bir yatırımla "Neom Projesi" adı altında dev bir sanayi kenti inşa edileceğini duyurmuştu.