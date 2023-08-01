Suudi Arabistan'dan, Yemen'e 1,2 milyar dolarlık bütçe açığı desteği

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, Suudi Arabistan'ın, bütçe açığını kapatması için Yemen'e 1,2 milyar dolarlık yeni ekonomik destek sağlayacağı belirtildi.

Haberde, Suudi Arabistan'ın, bu desteğini Yemen ile arasındaki güçlü bağların yanı sıra Yemen hükümetinin bütçe açığını kapatmasına yardım etme talebini karşılamak ve Yemen Başkanlık Konseyi'ni desteklemek için yaptığı aktarıldı.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle yaşanan insani kriz, her geçen gün daha da büyüyor.