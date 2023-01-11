Suudi Arabistan’dan yeni yatırım yasası hazırlığı

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, petrol dışı gelirlerini artırma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gelişen çevre mevzuatıyla birlikte 2023'te yeni yatırım yasası çıkaracaklarını belirten Falih, "Yatırımcılar, karbon emisyonlarını azaltması ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma imkanı nedeniyle Suudi Arabistan'ı daha olumlu değerlendirecekler." dedi.

Bölgenin ve dünyanın çeşitli sorunlarla karşı karşıya olduğunun altını çizen Falih, Suudi Arabistan'ın "çözümün parçası" olabileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı verilerine göre Suudi Arabistan'a yabancı yatırımı 2020'de 5 milyar 400 milyon dolar iken 2021'de 19 milyar 300 milyon dolara yükseldi.