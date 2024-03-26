Suudi Arabistan'ın ihracatına 'petrol' etkisi

Suudi Arabistan Genel İstatistik Kurumu(GASTAT) tarafından açıklanan verilere göre, Ocak ayında toplam mal ihracatı geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 10,3 düşüşle 94,94 milyar riyale indi.

Düşüş büyük ölçüde yüzde 13,5 gerileyen petrol ihracatından kaynaklandı. Petrol ihracatının toplam içindeki payı yüzde 77,6'dan yüzde 74,8'a kadar düştü.

Petrol dışı ihracatta ise yüzde 0,8 artış yaşandı.

Aynı ayda ithalat yıllık bazda yüzde 1,4 düşüşle 66,7 milyar riyal olurken, ticaret fazlası 28,2 milyar riyal olarak gerçekleşti.