Suudi Arabistan'ın ticaret fazlası temmuzda 14,4 milyar riyale geriledi

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Suudi Arabistan'ın dış ticaret dengesinde temmuz ayında düşüş yaşandı. Ülkenin ticaret fazlası haziranda 16,63 milyar riyal seviyesindeyken, temmuzda 14,36 milyar riyala geriledi.

İhracat ve ithalatta eş zamanlı düşüş

Temmuz ayı verilerine göre Suudi Arabistan'ın toplam ihracatı 88,08 milyar riyaldan 84,38 milyar riyala indi. İthalat tarafında da gerileme görüldü, son açıklanan veri 70,45 milyar riyal olarak kayıtlara geçti.

Petrol gelirleri belirleyici olmaya devam ediyor

Ülkenin dış ticaret performansında petrol ihracatı ana kalem olmayı sürdürüyor. Haziran ayında petrol ihracatı 63,18 milyar riyal olarak açıklanırken, petrol dışı ihracat 15,25 milyar riyalda kaldı. Toplam ihracatın büyük bölümünü petrol sevkiyatları oluşturuyor.

İthalatta Çin, ihracatta Japonya ilk sırada

Suudi Arabistan'ın ithalatında en büyük pay Çin'e ait. Çin'in toplam ithalat içindeki payı yüzde 22 seviyesinde bulunuyor. Çin'i yüzde 8,4 ile İsviçre ve yüzde 8,3 ile ABD takip ediyor.

İhracat tarafında ise Japonya öne çıktı. Japonya'nın Suudi ihracatındaki payı yüzde 13,2 olurken, Güney Kore yüzde 11,5 ile ikinci sırada yer aldı. Çin'in ihracattaki payı ise yüzde 9,4 olarak gerçekleşti.

Fazla uzun süredir sürüyor

Suudi Arabistan uzun yıllardır dış ticaret fazlası veren ülkeler arasında yer alıyor. Bu tabloda petrol gelirleri belirleyici rol oynarken, ülkenin ana ithalat kalemlerini makine ve elektrik ekipmanları, taşıma ekipmanları ve baz metaller oluşturuyor.