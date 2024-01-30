Suudi Aramco’ya petrol üretim kapasitesini azaltma talimatı
Suudi Arabistan, ham petrol üretim kapasitesini günlük 1 milyon varil azaltmak için milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya talimat verdi.
Suudi Arabistan, milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ham petrol üretim kapasitesini azalma talimatı verdi. Söz konusu talimat ile Aramco, günlük üretimini 12 milyon varil seviyesinde tutacak.
Aramco'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin "maksimum sürdürülebilir kapasitesini, 13 milyon varile çıkarma hedefine devam etmeyerek günlük 12 milyon varil seviyesinde tutmak için Suudi Enerji Bakanlığından talimat almıştır." ifadesi kullanıldı.
Şirket, 2023'ün üçüncü çeyreğine ilişkin finansal bilançosunda toplam hidrokarbon üretiminin günlük 12,8 milyon varil petrol eşdeğerine ulaştığını açıklamıştı.