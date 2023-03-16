Suudi Ulusal Bankası küresel yatırımlara odaklanmayacak

Geçen yıl Credit Suisse'in yaklaşık yüzde 10 hissesini satın alan ve adı iflas iddialarıyla anılan bankadan daha fazla hisse satın almayacaklarını belirten Saudi National Bank'ın (SNB) başkanı Ammar Al Khudairy, herhangi bir özel uluslararası fırsatı değerlendirmediklerini, bunun yerine SNB'nin Suudi Arabistan'daki işini büyütmeye odaklanacaklarını açıkladı.