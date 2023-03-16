Suudi Ulusal Bankası küresel yatırımlara odaklanmayacak
Adı iflas iddialarıyla anılan Credit Suisse'nin yüzde 9,9'luk payına sahip olan Suudi Ulusal Bankası (SNB), artık küresel yatırımlara odaklanmayacaklarını açıkladı.
Geçen yıl Credit Suisse'in yaklaşık yüzde 10 hissesini satın alan ve adı iflas iddialarıyla anılan bankadan daha fazla hisse satın almayacaklarını belirten Saudi National Bank'ın (SNB) başkanı Ammar Al Khudairy, herhangi bir özel uluslararası fırsatı değerlendirmediklerini, bunun yerine SNB'nin Suudi Arabistan'daki işini büyütmeye odaklanacaklarını açıkladı.
Al Khudairy, Suudi başkenti Riyad'daki Finans Sektörü Konferansı'nda "Bugün itibariyle belirli fırsatlara bakmıyoruz. Aslında, son 12 ayda, Suudi pazarı en heyecan verici pazarlardan biri" ifadelerini kullanarak, küresel yatırım fırsatları yerine, Suudi Arabistan içerisindeki faaliyetlere odaklanılacağının belirtti.