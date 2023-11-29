Suudiler, Londra Heathrow Havalimanı’nın yüzde 10’unu alıyor

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’nun Londra Heathrow Havalimanı'nın yüzde 10 hissesini satın alacağı belirtildi. Söz konusu satın alma ile birlikte Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Katar Yatırım Otoritesi ile birlikte Avrupa'nın en işlek havalimanlarından birinin kısmi sahibi olacak.



İspanyol Ferrovial'in yüzde 25'lik hissesini satmasıyla birlikte yüzde 10 hisseyi Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu satın alıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Ferrovial yüzde 15'lik hisseyi ise Paris merkezli bir özel sermaye şirketi olan Ardian'a satıyor.