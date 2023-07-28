Suudilerden ilk küresel madencilik hamlesi

Suudi Arabistan, Brezilyalı madencilik şirketi Vale'nin temel metaller biriminden hisse satın almayı kabul ederek, küresel madencilik sanayisinde ilk büyük anlaşmayı yaptı.

Vale dün yaptığı açıklamaya göre, Suudi Kamu Yatırım Fonu (PIF) ve Maaden olarak bilinen Suudi Arabistan Madencilik Şirketi, Vale'nin temel metal biriminde %10 hisse satın alacak. Bunun yanında yatırım şirketi Engine No. 1, yine bu birimden %3 hisse satın alacak. Her iki anlaşma kapsamında ödenecek toplam tutarın 3,4 milyar dolar olduğu bildirildi.

Vale anlaşmasının yanı sıra Maaden, yakın zamanda Suudi Arabistan'da madencilik projeleri geliştirmek için Ivanhoe Electric Inc. ile bir ortak girişim kurdu. Firma, krallıkta Jabal Sayid bakır madenini işlettikleri iki yeni bölgeyi keşfetmek ve geliştirmek için Barrick Gold Corp. ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan'ın, son yıllarda küresel yatırım atağında olduğu bildirildi. PIF, video oyun yapımcıları ve elektrikli araba üreticilerinden hisse aldı, ancak Vale anlaşmasının Ocak ayında Maaden ile Manara adında bir ortak girişim kurduğundan beri madenciliğe yapılan ilk büyük yatırım olduğu ifade ediliyor.