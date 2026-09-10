Swarmer, Ukraynalı Ratel Robotics’i 224 milyon dolara satın alıyor

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Deniz Güldağ

Ukrayna’da kurulan ancak merkezi Austin, Texas’a taşınan Swarmer, yapay zeka destekli teknolojiler geliştiriyor. Şirketin teknolojisi, birden fazla insansız hava aracının hedeflere koordineli şekilde saldırmasını sağlıyor.

Nisan 2024’te kullanılmaya başlanan sistemlerin bugüne kadar 100 binden fazla askeri görevde kullanıldığı belirtildi.

Ratel Robotics ise insansız kara araçları üretiyor. Savaş öncesinde sokak aydınlatma sistemleri üreten şirket, bu yılın ilk dört ayında Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın insansız kara aracı bütçesinin yaklaşık yüzde 37’sine denk gelen ihaleleri kazandığını açıkladı.

İnsansız kara araçları da Ukrayna’nın savaş kapasitesinde giderek daha önemli bir rol üstleniyor. Bu araçların yıl başından bu yana 112 bin askeri görevde kullanıldığı belirtildi.

Dünyanın en gelişmiş drone ekosistemlerinden birine sahip Ukrayna’da 500’den fazla şirket aynı askeri ihaleler için rekabet ediyor.

Sektördeki yöneticiler, artan rekabetin önümüzdeki dönemde daha fazla satın alma ve konsolidasyona yol açmasını bekliyor.