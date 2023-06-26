Syngenta'nın 9 milyar dolarlık kotasyonunda soru işaretleri

Goldman Sachs, JPMorgan ve diğer batılı bankalar Çin'in şimdiye kadarki en büyük halka arzlarından birinde pay alabilmek için aylardır lobi faaliyeti yürütüyor.

İsviçreli tarım kimyasalları şirketi Syngenta'nın 9 milyar dolarlık Şanghay borsasına kote olması bankalar için rüya gibi görünüyor. Zira Syngenta küresel kurumlarla mevcut ilişkileri olan büyük bir uluslararası şirket.

Ancak artan jeopolitik gerilim ABD ve Çin arasındaki ticari bağları koparırken bankalar dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde hızla değişen iş ortamını yansıtacak şekilde bu sürece katılamayabilir.

Akıllarda soru işareti var

Financial Times’ın haberine göre, küresel bir firmanın Asya merkezinde çalışan bir bankacı, halka arzın bir parçası olmak istiyoruz" dedi. Ancak "aklımızda hep bir soru işareti var. Sonunda bu halka arzın bir parçası olarak çalışabilecek miyiz, çalışamayacak mıyız?"

Uluslararası tarım devi Syngenta'nın son altı yıldır sahibi olan devlete ait ChemChina, ABD hükümetinin Çin ordusuyla yakın bağları olan şirketleri izleme listesinde yer alıyor. Küresel bankalar avukatlarına ve siyasi danışmanlarına bu listede yer alıp alamayacaklarını soruyor. Ancak çoğunun net bir cevabı yok.

Yabancı bankalar en düşük paya sahip

Uluslararası danışmanlık şirketi Dealogic'in verilerine göre, yabancı bankalar bu yıl Çin'de sadece 297 milyon dolar değerinde ya da toplamın yüzde 1,2'si kadar halka arzda yer alarak, 2009 yılında ülkenin menkul kıymetler sektöründe faaliyet göstermeye başladığından bu yana yıllık toplamda en küçük paya sahip oldu.

Başarılı olması halinde Syngenta halka arzı Çin anakarasındaki en büyük dördüncü halka arz olarak tarihe geçecek.