Tahıl anlaşması sona erdi
Karadeniz tahıl koridoru anlaşması Rusya'nın çekilmesiyle sona erdi.
Rusya, Karadeniz Tahıl Anlaşması'na katılımını sona erdirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tahıl Anlaşması'nın uzatılmayacağını Türkiye, Ukrayna ve BM'ye bildirdi
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması'na katılımının bugün itibariyle sona erdirildiğini duyurduRusya Dışişleri Bakanlığı, Tahıl Anlaşması'nın uzatılmayacağı konusunda Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'i bilgilendirdi.
BM ve Türkiye'nin öncülüğünde 2022 Temmuz ayında uygulamaya giren Tahıl Anlaşması, Ukrayna'daki savaşın bir küresel gıda krizi yaratmasının önüne geçmeyi hedeflemişti.
Kremlin, Rusya'nın anlaşmanın uzatılması için ortaya koyduğu şartların aylardır karşılanmadığını belirtirken, Anlaşmanın sona ermesinin Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırı ile ilişkili olmadığını vurguladı.
Açıklamada, Tahıl Anlaşması'nın sona erdirilmesi kararının Putin tarafından Kırım Köprüsü saldırısından önce alındığını hatırlattı.