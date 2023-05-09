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Tahıl koridoru görüşmeleri 10 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak

Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasına dair üst düzeydeki dörtlü görüşme 10 ve 11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak.

Haber Merkezi
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Rusya dışişleri bakanı yardımcısı Sergei Vershinin, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasına dair üst düzeydeki bir dörtlü görüşmenin 10 ve 11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını açıkladı.

Haber, Rus RIA haber ajansında yer aldı.

Rusya, Ukrayna'nın tahılının ihracına olanak sağlayan anlaşmayı Rusya'nın kendi tahıl ve gübre ihracatının önündeki engeller kaldırılmadığı takdirde, 18 Mayıs'tan sonraya uzatmayacağını açıklamıştı.

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