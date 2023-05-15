Tahıl koridorunda durum muğlak
Ukrayan Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz tahıl koridoruna dair durumun muğlak olduğunu, ek müzakere planlanmadığını duyurdu.
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı büyükelçisi Olha Trofimtseva, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının 18 Mayıs'ta süresi dolduğunda uygulamasının sonlanabileceğini ve durumun hala muğlak olduğunu, bu hafta konuya dair ek müzakere yürütülmeyeceğini açıkladı.
Trofimtseva, Karadeniz tahıl koridorunun geleceğine yönelik Ukrayna'ya karışık mesajlar verildiğini belirtti.