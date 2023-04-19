Tahıl Koridoru'nda inceleme başladı
İstanbul Boğazı'nda tahıl gemilerinin incelenmesine yeniden başlandı.
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Birleşmiş Milletler (BM) Müşterek Koordinasyon Merkezi (JCC), Rusya ile Ukrayna'nın iki gün süren müzakerelerinin ardından Ukrayna'nın limanlarından çıkan tahıl yüklü gemilerin İstanbul Boğazı'ndaki incelemelerine yeniden başlandığını açıkladı.
BM Müşterek Koordinasyon Merkezi (JCC) sözcüsü İsmini Palla iki tarafın Karadeniz tahıl koridoru mekanizmasına dahil edilecek yeni gemiler konusunda anlaştığını ve "inceleme ekiplerinin çoktan çalışmaya başladığını" belirtti.