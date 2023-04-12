Tahıl Koridoru'nda kriz: Salı günü hiçbir gemi denetlenmedi
BM, Ukrayna Karadeniz tahıl anlaşması kapsamında Salı günü hiçbir geminin denetlenmediğini söyledi. Denetleme faaliyetlerinde aksamaya sebep olarak ise Reuters'a konuşan bir kaynak, gemi denetimi için Rusya'nın alışılmadık prosedürlerde diretmesi olduğunu ifade etti.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal hareketinin ardından, küresel bir gıda krizini önlemek amacıyla tasarlanan Tahıl Koridoru'na dair Birleşmiş Milletlerden kritik bir açıklama geldi.
Yapılan açıklamaya göre, Tahıl Koridoru anlaşmasının taraflarının, operasyonel öncelikler üzerinde anlaşmaya varmak için daha fazla zaman duymaları sebebiyle, Salı günü hiçbir geminin denetlenmediği ifade edildi.
BM sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, "Gemilerin küresel gıda güvenliği adına sorunsuz ve güvenli bir şekilde hareket etmeye devam etmesini sağlamak için ilgili herkesi sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullanarak Ukrayna limalarında harekete hazır 50 gemi olduğunu belirtti.
Salı günü hiçbir denetim faaliyetinin gerçekleştirilmediğini ifade eden Birleşmiş Milletler, denetimlerin, gemilerin Ukrayna'ya giriş ve çıkışlarında Türkiye yakınlarındaki sularda Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından denetlendiğini söyledi.
Reuters'a konuşan konuya yakın bir kaynağa göre Rusya'nın teftiş için seçilecek gemileri rastgele seçme konusunda ısrar etmesi sebebiyle denetim faaliyetlerinin aksadığı belirtildi. Oysa kurallar gereği gemiler, lojistik kısıtlamalar nedeniyle, denetlenmek için sıralarını beklemek zorundalar.
Kaynak, bu değişiklikten önce, Ukrayna'nın limanlarının, depolama ve kapasitesinin ihtiyaçlarına göre bir gün önceden denetim için öncelikli gemilerin bir listesini sunduğunu ve dört tarafın da genel olarak bunu onayladığını söyledi.
Temmuz ayında Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından savaş zamanında güvenli tahıl ihracatına izin veren anlaşmadan bu yana 27,5 milyon tondan fazla gıda ihraç edildi.
Tahıl koridorunun zaten enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde, gıda fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturduğunu ve bunun tüm dünyanın çıkarına olduğunu belirten BM sözcüsü Dujarric "Bu kritik çalışma, devam eden savaş ve aktif düşmanlıkların zemininde yapılıyor. Zorlukları hafife almıyoruz, ancak bunların üstesinden gelinebileceğini biliyoruz, BM ekibi, tüm tarafların endişelerini dikkate alarak tüm taraflarla yakın bir şekilde çalışıyor. Girişimin küresel insani faydaları açıktır ve belirli düşük gelirli ülkelere yapılan ihracatla sınırlı değildir. Bunu devam ettirmek herkesin çıkarınadır." dedi.