Tahıl Koridoru'nda kriz: Salı günü hiçbir gemi denetlenmedi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal hareketinin ardından, küresel bir gıda krizini önlemek amacıyla tasarlanan Tahıl Koridoru'na dair Birleşmiş Milletlerden kritik bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamaya göre, Tahıl Koridoru anlaşmasının taraflarının, operasyonel öncelikler üzerinde anlaşmaya varmak için daha fazla zaman duymaları sebebiyle, Salı günü hiçbir geminin denetlenmediği ifade edildi.

BM sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, "Gemilerin küresel gıda güvenliği adına sorunsuz ve güvenli bir şekilde hareket etmeye devam etmesini sağlamak için ilgili herkesi sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullanarak Ukrayna limalarında harekete hazır 50 gemi olduğunu belirtti.

Salı günü hiçbir denetim faaliyetinin gerçekleştirilmediğini ifade eden Birleşmiş Milletler, denetimlerin, gemilerin Ukrayna'ya giriş ve çıkışlarında Türkiye yakınlarındaki sularda Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından denetlendiğini söyledi.

Reuters'a konuşan konuya yakın bir kaynağa göre Rusya'nın teftiş için seçilecek gemileri rastgele seçme konusunda ısrar etmesi sebebiyle denetim faaliyetlerinin aksadığı belirtildi. Oysa kurallar gereği gemiler, lojistik kısıtlamalar nedeniyle, denetlenmek için sıralarını beklemek zorundalar.

Kaynak, bu değişiklikten önce, Ukrayna'nın limanlarının, depolama ve kapasitesinin ihtiyaçlarına göre bir gün önceden denetim için öncelikli gemilerin bir listesini sunduğunu ve dört tarafın da genel olarak bunu onayladığını söyledi.