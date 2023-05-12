Tahıl koridorunda mutabaka doğru gidiliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'nın tahıl ihraç etmesine imkan veren Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması müzakerelerinde tarafların mutabakata doğru ilerlediğini ifade etti.

Akar, bakanlıktan yapılan yazılı açıklamasında Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen dörtlü formattaki toplantıya atıfta bulunarak, "Gelen ilk bilgiler kapsamında İstanbul'daki toplantı olumlu geçti. Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor" dedi.

Akar ayrıca, Rusya'nın geçen yıl Şubat ayında başlattığı işgalin ardından Ukrayna limanlarından çıkamayan Türk bandralı altı ticari geminin güvenli şekilde dönebilmesi için çerçeve mutabakatın sağlandığını ifade etti.

Rusya ve Ukrayna, Türkiye ve BM arabuluculuğu ile Ukrayna'nın Rusya ablukasındaki limanlarından tahıl ihraç etmesine imkan veren tahıl koridoru anlaşmasını geçen yıl imzalamışlardı.

Anlaşmanın 120 günlük sürelerle yenilenmesi gerekiyor. Ancak Rusya, Batı ülkelerinin yaptırımları nedeniyle tahıl ve gübre ihracatında yaşadığı zorlukların giderilmemesi halinde 18 Mayıs'ta anlaşmadan çekileceğini belirtmişti.