Tahıl koridorunun uzatılma müzakereleri başlıyor

Ukrayna altyapı bakanı yardımcısı Yuriy Vaskov, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması için müzakerelerin bir hafta içinde başlayacağını açıkladı.

Vaskov, "Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması için müzakereler bir hafta içinde başlayacak ve o zaman tüm tarafların konumunu anlayacağız. Sağduyunun ağır basacağını ve anlaşmanın uzatılacağını düşünüyorum" dedi.

Karadeniz Tahıl Anlaşması, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Ukrayna'nın abluka altındaki limanlarından tahıl ihracatının yeniden başlamasını sağlamak için geçen yıl Temmuz'da Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in ara bulucuğuyla Rusya ile Ukrayna arasında imzalanmıştı.