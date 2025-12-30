Tahmin piyasalarında toplam hacim 37 milyar doların üzerine çıktı

Tahmin piyasaları, 2025 yılında hem finans hem de medya alanında gerçek dünya olaylarının öngörülmesi ve spekülasyonu için önemli bir araç konumuna yükseldi.

2026 Dijital Varlıklar Görünümü Raporu’na göre sektörün önde gelen iki oyuncusu Polymarket ve Kalshi’de bu yıl yapılan tahminlerin toplam hacmi 37 milyar doların (31,5 milyar euro) üzerine çıktı.

Tahmin piyasaları, kullanıcıların gelecekte gerçekleşmesi muhtemel olaylar üzerine “olur” ya da “olmaz” şeklinde bahis yaptığı platformlar olarak işliyor.

Kontrat fiyatları, katılımcıların kolektif beklentisini yansıtarak anlık bir olasılık göstergesi sunuyor. Örneğin 0,50 dolar seviyesindeki bir kontrat, ilgili olayın gerçekleşme ihtimalinin %50 olarak fiyatlandığı anlamına geliyor.

Sermaye boyutu dikkat çekiyor

Bu alana yönelen yoğun sermaye akışı dikkat çekici boyutlara ulaştı. Kalshi, bu ay tamamladığı Series E yatırım turunda 1 milyar dolar (850 milyon euro) fon sağladı ve şirket değerlemesini 11 milyar dolara (9,4 milyar euro) taşıdı.

Polymarket ise ekim ayında New York Borsası’nın çatı şirketi Intercontinental Exchange’in (ICE) 2 milyar dolara (1,7 milyar euro) kadar stratejik yatırım açıkladığı bir anlaşmayla 8 milyar dolar (6,8 milyar euro) değerlemeye ulaştı. ICE ayrıca Polymarket verilerinin küresel kurumsal yatırımcılara dağıtımını üstlendi.

“Meşru bir spekülasyon ve bilgi toplama alanı”

Finans kurumlarının ilgisi artarken, CME Group CEO’su Terrence Duffy, tahmin piyasalarını “müşterilerin talep ettiği meşru bir spekülasyon ve bilgi toplama alanı” olarak tanımladı.

2024 ABD başkanlık seçimleri ve 2025 Almanya erken seçimlerinde bu platformların, geleneksel anketlerle benzer hatta zaman zaman daha isabetli sonuçlar sunduğu belirtildi. Buna karşın AB merkezli tahmin piyasalarının, düzenlemeler nedeniyle henüz yaygınlaşmadığı ifade ediliyor.