Tahran savaş ekonomisi sarmalında: Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanma İran ekonomisini nasıl etkiliyor?

Orta Doğu'da yükselen askeri tansiyon, İran'ı sınırlarının ötesinde bir güç mücadelesine zorlarken içeride ise ağır bir savaş ekonomisi faturasıyla karşı karşıya bırakıyor. Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik baskı hamleleri küresel piyasalarda yankı bulsa da azalan petrol gelirleri ve sıkışan finansal sistem, dış politikadaki bu sert duruşun ekonomik olarak sürdürülmesini zorlaştırıyor.

Enflasyon bombası halkın satın alma gücünü tamamen tüketiyor

Tahran ve diğer büyük kentlerde temel gıda maddelerine erişim artık geniş kitleler için bir lüks haline geldi. Yıllık enflasyonun rekor seviyelerde seyrettiği ülkede, özellikle ekmek, tahıl ve sıvı yağ gibi mutfağın ana girdilerindeki fahiş artışlar halkı devletin sübvansiyon kredilerine mahkum ediyor. İran riyalinin yabancı para birimleri karşısında karaborsada yaşadığı tarihi değer kayıpları, yerel para birimini tamamen işlevsiz kılarken esnafı ve vatandaşı takas usulüne ya da kayıt dışı ticarete yönlendiriyor. Sokaktaki bu ekonomik buhran, sosyal dokuyu ve en temel insani tüketim alışkanlıklarını bile baştan aşağı değiştiriyor.

Küçülen sanayi üretimi ve altyapı krizi çarkları durduruyor

Süregelen bölgesel çatışmaların ve askeri harcamaların gölgesinde, endüstriyel tesisler hammadde eksikliği ve ambargolar nedeniyle kapasitelerinin çok altında çalışabiliyor. Bu yapısal tıkanıklığa yaz aylarında yaşanan kronik elektrik kesintileri, kış aylarında ise doğalgaz krizleri ekleniyor. Enerji arzındaki güvensizlik yatırımları tamamen keserken, üretim maliyetlerinin öngörülemez şekilde katlanması fabrikaların kepenk kapatmasına yol açıyor.

Finansal sıkışmışlık ve bankacılık sistemindeki likidite tuzağı derinleşiyor

Ülke ekonomisinin ardındaki asıl görünmez enkaz, finansal sistemin içine düştüğü derin nakit krizinde saklıdır. Sermaye yetersizliği ve geri dönmeyen krediler nedeniyle devlete ait kamu bankaları dahi piyasayı fonlamakta yetersiz kalırken, bu durum özel finans kuruluşlarında ardı ardına yaşanan iflas dalgalarını tetikliyor. Uluslararası finansal sistemden tamamen yalıtılmış olmak, dış ticaretin operasyonel maliyetlerini katlıyor; yerel sermaye ise güvenli liman arayışıyla kayıt dışı kanallardan yurt dışına kaçıyor. Merkez Bankası'nın piyasadaki döviz açığını kapatmak adına sürekli para basma politikasına sığınması reel sektörü sıcak para akışından mahrum bırakıyor.

Hürmüz Boğazı kozunun Tahran’a bütçe faturası ağırlaşıyor

Tahran'ın dış politikadaki en büyük stratejik hamlesi olan Hürmüz Boğazı'ndaki askeri varlığını artırma stratejisi, küresel piyasaları tedirgin etse de en büyük zararı yine İran’ın kendi ticaret hatlarına veriyor. Bu bölgedeki gerilim petrol sevkiyatlarını riske atarken, misilleme korkusu taşıyan uluslararası taşımacılık şirketleri limanlardan tamamen çekiliyor. Sonuç olarak, ülkenin can damarı olan ham petrol ihracatı tarihi dip seviyelere geriliyor ve bütçede kapatılamaz devasa delikler açılıyor. Savaş gemilerinin gölgesinde yürütülen bu lojistik gerilim, mevcut tabloda doğrudan İran bütçesini tüketiyor.

Diplomasi masası rejim için güvenli bir çıkış yolu sunmuyor

İçerideki bu ağır ekonomik tablo, dış politikada geleneksel sertlik yanlısı çizginin sınırlarına gelindiğini gösterirken, yönetimi pragmatik ve taktiksel bir esnekliğe zorluyor. Hükümet kanadı, şahin kanadın ideolojik direncine rağmen, kapalı kapılar ardında yürütülen arabuluculuk faaliyetlerine ve diplomatik temaslara alan açıyor. Ancak masaya oturmak tek başına kurtuluş anlamına gelmiyor; çünkü geçmiş dönemlerdeki yaptırım deneyimleri, batılı güçlerle varılacak olası bir mutabakatın iç piyasaya sıcak para olarak dönmesinin uzun bir zaman alacağını gösteriyor. Üstelik bölgesel nüfuz alanlarını koruma arzusu ile yaptırımların tamamen kaldırılması şartı arasında sıkışan Tahran diplomasisi, masadan somut bir muafiyet koparamadığı takdirde ciddi bir meşruiyet kriziyle karşı karşıya kalacaktır. Dolayısıyla diplomasi, pürüzsüz bir çıkış kapısı olmaktan ziyade, toplumsal riskleri ertelemek adına zamana karşı oynanan riskli bir satranç hamlesi niteliği taşıyor.