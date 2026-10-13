Tahvil faizindeki ralli Fed'i durdurabilir mi? Morgan Stanley'den hisse yorumu

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Wilson, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin şubattan bu yana yaklaşık 120 baz puan arttığını, doların değer kazanması ve petrol fiyatlarındaki yükselişin de sıkılaşmayı derinleştirdiğini belirtti.

Ekonomik aktivitenin bu sıkılaşma ile yeterince yavaşlaması halinde Fed'in politika faizini daha fazla artırmasına gerek kalmayabileceğini ifade eden Wilson, çarşamba günü açıklanacak ABD tüketici enflasyonu verisinin belirleyici olacağını kaydetti.

Enflasyonda beklentinin altında bir gerçekleşmenin, uzun vadeli tahvil faizlerindeki yukarı yönlü baskıyı azaltabileceğini ve Fed'e dair faiz artırım beklentilerini zayıflatabileceğini söyledi.

Endekste yoğunlaşma riski

S&P 500'ün mevcut seviyesinin finansal koşullardaki sıkılaşmayı tam fiyatlamadığını belirten Wilson, endeksteki yükselişe yapay zeka odaklı büyük ölçekli şirketlerin öncülük ettiğini, bu şirketlerin güçlü nakit akışı sayesinde artan fonlama maliyetinden daha az etkilendiğini ifade etti.

Buna karşın endeksin geneli için tablonun olumsuz olduğunu belirten Wilson, eşit ağırlıklı S&P 500'ün marttan bu yana ana endeksten yaklaşık 6 puan negatif ayrıştığını, bunun da yükselişin genele yayılmadığını ve piyasa genelinde risk iştahının zayıf olduğunu gösterdiğini söyledi.

Banka bilançoları gösterge olacak

Wilson, tahvil piyasasındaki oynaklık ve banka hisselerinin endekse göre performansının yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı. JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup ve Wells Fargo'nun üçüncü çeyrek bilançolarının, hisse senetlerindeki satış baskısının hafifleyip hafiflemediğine dair öncü gösterge olacağını belirtti.

Yüksek tahvil faizlerinin ekonomik büyüme üzerinde aşağı yönlü risk oluşturduğunu kabul eden Wilson, mevcut verilerde bu etkinin henüz belirginleşmediğini, faizlerdeki yükselişin büyük ölçüde güçlü büyüme ve artan yatırım harcaması talebinden kaynaklandığını savundu.

Büyümeye dair endişelerin fiyatlamalarda abartılmış olabileceğini belirten Wilson, beklentileri aşan bir bilanço döneminin hisse senetlerinde toparlanmayı destekleyebileceğini ifade etti.