Tahvil getirileri piyasaları sarsıyor

Küresel tahvil piyasalarında günün erken saatlerinde satışlar devam ederken, ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi son 16 yılın en yüksek seviyesine çıkarken Alman 10 yıllık tahvilinin getirisi son 12 yılın zirvesini gördü.

LSEG verilerine göre, Almanya'nın gösterge 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi sabah erken saatlerde 0,06 yüzde puanı artarak 2011'den bu yana en yüksek noktası olan yüzde 3,01'e yükseldi. Küresel tahvil piyasalarında getiriler fiyatlarla ters yönde hareket ediyor.

ABD'de 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi 0,08 yüzde puanı artarak yüzde 4,88 ile 2007 ortasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Tahvil satışları, beklenenden daha güçlü gelen ABD ekonomik verileri ve Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için faizleri "daha uzun süre yüksek" tutacağı yönündeki uyarılarının ardından geldi.

ABD JOLTS verisinin güçlü bir istihdam piyasasına işaret etmesinin ardından Fed’in daha da faiz artıracağı beklentisi küresel tahvillerde büyük satış dalgası yarattı.

Tahvil getirilerinin yükselişinde ABD Temsilciler Meclisi sözcüsü Kevin MAcCarthy'nin görevden alınması ile oluşan politik riskler de rol oynuyor. Bu politik risklerin ABD kredi notu etkisi piyasada sorgulanıyor.

Avrupa piyasalarına tahvil freni

Avrupa hisse senetleri, yükselen küresel tahvil getirilerinin yatırımcıları tedirgin etmeye devam etmesiyle hafta başından bu yana yaşanan sert düşüşü genişleterek sabah seansında Asya piyasalarını takip etti.

Stoxx Europe 600 açılışta yüzde 0,2 gerilerken Almanya Dax yüzde 0,6 düştü.

Japon hisse senetlerine tahvil darbesi

Japon hisse senetleri günü, 10 yıl vadeli Japon devlet tahvili getirisinin yeni bir on yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının yarattığı endişelerden etkilenerek düşüşle tamamladı.

Nikkei 225 Endeksi günü yüzde 2,28 düşüşle 30526,88 puandan tamamladı. Topix yüzde 2,47 kayıpla 2219,35 puana geriledi.

10 yıl vadeli Japon devlet tahvili getirisi 4,5 baz puan artarak %0,805 ile Ağustos 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.