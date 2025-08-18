Tahvil piyasaları Powell'ın konuşmasına odaklandı

Fed Başkanı Powell’ın, geçmiş yıllarda da önemli politika sinyalleri verdiği bu toplantının, bu yıl yüksek düzeydeki politika belirsizliği nedeniyle daha da önemli hale geldiği belirtiliyor. Powell’ın yapacağı açıklamaların, özellikle Eylül ayında faiz indirimi beklentisinde olan piyasalar açısından yol gösterici olacağı ifade ediliyor.

Yatırımcılar faiz indirimi beklentisini sürdürüyor

ABD’de son dönemde açıklanan zayıf istihdam verileri, yatırımcılar arasında Fed’in Eylül ayında çeyrek puanlık bir faiz indirimi gerçekleştireceği beklentisini güçlendirmiş durumda. Yıl sonuna kadar en az bir ek indirim olasılığı da piyasalar tarafından göz ardı edilmiyor. Ancak açıklanan güçlü enflasyon verileri, bazı ekonomistler için temkinli bir yaklaşımı da beraberinde getiriyor. Bu nedenle Powell’ın mesajlarının dengeli bir çizgide olması ve hem indirime açık kapı bırakması hem de ekonomik verilerin önemini vurgulaması bekleniyor.

Uzmanlar mesajların yönünü değerlendiriyor

Bloomberg HT'nin haberine göreJPMorgan Asset Management portföy yöneticisi Kelsey Berro, tahvil fiyatlamalarının hâlâ “yumuşak iniş” senaryosuyla uyumlu olduğunu ve Powell’ın piyasaları şaşırtmaya ihtiyaç duymayabileceğini belirtti. AllianceBernstein sabit getirili menkul kıymetler yöneticisi Scott DiMaggio ise Fed’in ticaret politikalarının ve tarifelerin enflasyona etkisini görmek istediğini, ancak mevcut verilerin artık bir faiz indirim döngüsünü destekler nitelikte olduğunu söyledi.

Karar öncesinde veriler belirleyici olacak

ABD’de bir sonraki istihdam raporunun 5 Eylül’de açıklanması bekleniyor. Fed’in bir sonraki faiz kararı ise 17 Eylül tarihinde duyurulacak. AmeriVet Securities Stratejisti Gregory Faranello, faiz indirimi konusundaki beklentilerin tamamen bu istihdam verilerine bağlı olduğunu ifade ederek, “Eğer rapor zayıf gelirse, piyasalar 25 baz puanlık bir indirimi fiyatlayacaktır ve Powell’ın buna itiraz edeceğini düşünmüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.