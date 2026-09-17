Tahvil piyasasında Fed etkisi: Warsh'ın şahin duruşu yatırımcılara güven verdi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Piyasalardaki fiyatlamalar, yatırımcıların Fed'in enflasyonla mücadelede daha uzun süre sıkı para politikası uygulayabileceği beklentisine işaret ediyor.

Kısa vadeli tahvil getirileri yükseldi

Fed kararına en duyarlı olan 2 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi, karar öncesindeki seviyelerden yükselerek yüzde 4,74 civarına çıktı. 10 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 5 seviyesinin üzerine taşındı.

Bu hareket, tahvil yatırımcılarının önümüzdeki dönemde faiz politikasının daha sıkı seyretme ihtimalini fiyatladığını gösteriyor.

Uzun vadeli enflasyon beklentileri izleniyor

Tahvil piyasasında dikkat çeken bir diğer gelişme ise kısa ve uzun vadeli getiriler arasındaki ayrışma oldu. Kısa vadeli tahvil getirilerinin Fed politikasına ilişkin beklentilerden daha fazla etkilenmesine karşın, uzun vadeli tahvillerde enflasyon görünümü, yüksek tahvil ihracı ve mali risklere ilişkin endişeler öne çıkıyor.

Vantage Global Prime Piyasa Analisti Hebe Chen, kısa vadeli tarafta Fed'in daha fazla sıkılaşma ihtimalinin fiyatlanması gerektiğini, uzun vadeli tarafta ise enflasyon ve mali endişelerin belirleyici olmaya devam ettiğini belirtti.

"Fed'in güvenilirliği" tartışması

JPMorgan Asset Management Portföy Yöneticisi Priya Misra, piyasalarda Fed'in güvenilirliğine ilişkin tartışmadan, bankanın enflasyonu yeniden hedefe getirme çabasının ekonomik etkilerine doğru bir geçiş yaşandığını söyledi.

BlackRock Kıdemli Portföy Yöneticisi Jeffrey Rosenberg ise Fed toplantısının Warsh'ın enflasyonla mücadele konusundaki yaklaşımını ortaya koyması açısından önemli olduğunu belirtti.

Gözler yeni faiz kararlarında

Fed'in eylül toplantısındaki faiz artışının ardından piyasalar, bundan sonraki toplantılarda verilecek mesajlara ve enflasyon verilerine odaklanacak. Warsh ise son basın toplantısında gelecekteki kararların önceden belirlenmediğini vurguladı.

Tahvil piyasasında özellikle kısa vadeli getirilerin Fed'in yeni faiz adımlarına ilişkin beklentilere, uzun vadeli getirilerin ise enflasyon, büyüme ve kamu borçlanmasına vereceği tepki izlenecek.