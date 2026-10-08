Takaichi: Japonya artık deflasyonist koşullarda değil

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Takaichi, yaptığı açıklamada deflasyonist dönemin geride kaldığını ifade etti ve bu nedenle enflasyonu canlandırmak için uygulanan parasal gevşeme ile kamu harcamalarını artırmaya dayalı adımlara gerek kalmadığını dile getirdi. Yaklaşımının geleneksel reflasyonist politikalardan farklı olduğunu vurgulayan Takaichi, Japonya Merkez Bankası'nın bağımsızlığına saygı duyduğunu da ekledi.

Kabineden aynı yönde mesajlar

Açıklamaya hükümetten de destek geldi. Büyüme Stratejisi Bakanı Minoru Kiuchi, Japonya'nın Abenomics döneminde ihtiyaç duyulan türden reflasyonist politikalara ihtiyaç duyduğu evreden çıktığını söyledi. Maliye Bakanı Satsuki Katayama ise hükümetin reflasyonun bittiği konusunda ortak görüşte olduğunu ve merkez bankasının enflasyonla mücadelesini desteklediğini açıkladı.

Katayama, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile yapılan temaslarda mevcut politikaların uygun bulunduğunu ancak piyasaya yönelik iletişimin daha net olması gerektiği yönünde görüş iletildiğini aktardı.

Piyasalar aralık ayına kadar faiz artışını fiyatlıyor

Siyasi kanattan gelen açıklamalar, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) normalleşme adımlarını sürdürdüğü döneme denk geldi.

Swap piyasalarındaki fiyatlama, aralık ayına kadar faiz artışı ihtimalini yaklaşık %90 olarak gösteriyor. Swap verilerine göre ekim ayında artırım olasılığı %12 seviyesindeyken, aralık toplantısı dahil edildiğinde bu oran %90'a yükseliyor.

BoJ Başkanı Kazuo Ueda, geçen ay para politikasında yeni bir aşamaya geçildiğini ve yukarı yönlü enflasyon risklerinin daha yakından izlenmesi gerektiğini söylemişti. Ueda döneminde negatif faiz kaldırılırken, tahvil getirilerini kontrol etmeye yönelik sistem de sona erdirilmişti. Ueda'nın görev süresi Nisan 2028'de doluyor.

Yen ve enflasyon denklemi

Ülkede çekirdek enflasyonun dört yıl üst üste %2 hedefini aşması ve 2027 başında %3'e yaklaşması bekleniyor.

ABD Hazine Bakanı Bessent, Japonya'nın aşırı düşük faizden uzaklaşmasının yenin değerini destekleyebileceğini belirtmişti. ABD ve Japonya temmuz ayında yenin değer kaybını sınırlamak için 28 yıl sonra ilk kez ortak döviz müdahalesi gerçekleştirmişti.