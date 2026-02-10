Takaichi’nin zaferi sonrası Fitch’ten bütçe açığı vurgusu

Fitch, Ocak 2026’da Japonya’nın kredi notunu (A/Durağan) teyit ederken seçim sonrası mali gevşeme ve artan bütçe açıklarını zaten öngördüğünü belirtti.

Takaichi’nin Liberal Demokrat Parti’si (LDP) alt mecliste sandalye sayısını 198’den 316’ya çıkararak üçte iki çoğunluğu elde etti. LDP ve koalisyon ortağı Japonya İnovasyon Partisi (JIP) birlikte 352 sandalye kazandı; bu sayı seçim öncesinde 230’du. Yeni hükümetin bu çoğunluk sayesinde politikalarını hızla hayata geçirebileceği vurgulandı.

Fitch, mali açığın 2024 mali yılında GSYH’nın %1,4’ünden 2025 mali yılında (Mart 2026’da sona eren dönem) %2,4’e yükseleceğini, 2027’ye doğru ise %3,7’ye yaklaşacağını öngörüyor. Daha büyük bir mali paket açıklanması halinde açıkların tahminlerin üzerine çıkabileceği belirtildi.

Takaichi’nin iki yıl süreyle gıda üzerindeki tüketim vergisini askıya alma planının yıllık maliyetinin GSYH’nin yaklaşık %0,7’si düzeyinde olacağı hesaplanıyor. Ayrıca yüksek teknoloji sektörlerine yatırımın artırılması da mali ajandanın önemli unsurları arasında yer alıyor.

Artan enflasyon ve yükselen politika faizleriyle birlikte devlet tahvili getirilerindeki yükselişin, borçla finanse edilecek teşviklerin kapsamını sınırlayabileceği ifade edildi. Buna karşın kamu borcunun GSYH’ye oranının 2020 mali yılındaki %222’den 2025’te %200’ün biraz altına gerilediği, yeni büyük paketler olmaması halinde önümüzdeki beş yılda yaklaşık %195’e düşmesinin beklendiği kaydedildi.