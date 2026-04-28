Talep cephesinde revizyon: Çin, yapısal dönüşümün eşiğinde mi?

Yeni ekonomik mimarinin temel taşı, hanehalkı üzerinde baskı yaratan ihtiyati tasarruf eğilimini kırmak üzerine kurgulanıyor. Yıllardır zayıf seyreden tüketici güvenini onarmak adına, 15. Beş Yıllık Plan kapsamında kamu refahı harcamalarında agresif bir artış öngörülüyor. Özellikle yaşlı bakımı, sağlık hizmetleri ve istihdam yaratma projelerine ayrılan bütçelerle, vatandaşların gelecek kaygısı kaynaklı tasarruf motivasyonunun azaltılması hedefleniyor. Bu mali genişleme, sadece sosyal bir iyileştirme değil, aynı zamanda atıl duran devasa yerli sermayenin reel ekonomiye ve iç talebe kanalize edilmesi için stratejik bir kaldıraç olarak kullanılıyor.

Üretimden hizmetler sektörüne stratejik eksen kayması

Ekonomik göstergeler, imalat sanayindeki doygunluğun aksine hizmetler sektörünün büyüme potansiyelini öne çıkarıyor. Nisan 2026 itibarıyla takip edilen veriler, sanayi üretimindeki ivmenin yerini yavaş yavaş hizmet odaklı bir genişlemeye bıraktığını teyit ediyor. Çin, teknolojik özerklik hedeflerini korurken, bu kapasiteyi iç pazarın nitelikli tüketim ihtiyacına cevap verecek şekilde modernize ediyor. Eğer hanehalkı harcamaları hedeflenen ivmeyi yakalayabilirse, Çin ekonomisi dış şoklara karşı daha dirençli bir otonom yapıya kavuşacak; aksi takdirde üretim fazlasının yarattığı deflasyonist baskı, yeni beş yıllık dönemin en büyük makro risk faktörü olmaya devam edecek.