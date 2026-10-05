Tanker ve üretim krizleri derinleşiyor: Dünya genelinde LNG darboğazı kapıda

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Dünya genelinde temiz enerjiye geçiş sürecinde kritik bir köprü görevi gören sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) pazarında tedarik endişeleri tırmanıyor. Üretim projelerinde yaşanan teknik aksaklıklar, yeni tesislerin devreye alınmasındaki gecikmeler ve lojistik hatlardaki darboğazlar, küresel ölçekte bir LNG arz krizini tetikleme riski taşıyor.

Üretim projelerinde gecikmeler ve lojistik engeller

LNG arzını artırması beklenen büyük ölçekli yeni tesis projelerinde inşaat ve onay süreçlerinin yavaş ilerlemesi, piyasaya girecek yeni gaz miktarını kısıtlıyor. Bununla birlikte, küresel deniz ticareti rotalarında yaşanan jeopolitik ve lojistik tıkanıklıklar, LNG tankerlerinin teslimat sürelerini uzatarak nakliye maliyetlerinin artmasına yol açıyor.

Kış öncesi enerji güvenliği ve fiyat baskısı

Avrupa ve Asya’daki ithalatçı ülkelerin kış sezonu öncesinde stok yapma yarışına girmesi, mevcut kısıtlı arz üzerindeki rekabeti kızıştırıyor. Sektör temsilcileri ve enerji analistleri, arz tarafında yaşanan bu kilitlenmenin kısa vadede spot piyasa fiyatlarında dalgalanmalara neden olabileceğini ve tüketici ülkeler için enerji maliyetlerini yükseltebileceğini vurguluyor.