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Tarifeler ekonomiyi vuracak: JPMorgan’dan resesyon uyarısı

JPMorgan, Trump'ın tarifelerinin ABD'yi "resesyona" sürükleyeceğini öngörüyor.

Haber Merkezi
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Tarifeler ekonomiyi vuracak: JPMorgan’dan resesyon uyarısı
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JPMorgan, Trump yönetiminin bu hafta duyurduğu gümrük vergilerinin muhtemel etkisini hesaba kattıktan sonra, ABD ekonomisinin bu yıl resesyona girmesini beklediğini açıkladı.

JPMorgan ABD Baş Ekonomisti Michael Feroli yayımladığı notta, GSYH'nin tarifelerin ağırlığı altında daralmasını beklediklerini belirterek, bu yıl GSYH büyümesinin daha önceki yüzde 1,3'ten yüzde -0,3'e düşeceğini öngördü.

Feroli, "Ekonomik faaliyette öngörülen daralmanın işe alımları baskılaması ve zamanla işsizlik oranını yüzde 5,3'e çıkarması bekleniyor" dedi.

Hafta içinde Barclays, ABD için GSYH'nin 2025'te "durgunlukla tutarlı" bir şekilde daralmasını beklediğini bildirmişti. Citi ekonomistleri bu yılki büyüme tahminlerini yüzde 0,1'e düşürürken, UBS ekonomistleri de tahminlerini yüzde 0,4'e çekti.

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