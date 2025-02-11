Tarifelerin Asya'ya doğrudan etkileri sınırlı olur

DBS Group araştırma analistleri, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği gümrük vergilerinin Asya ülkeleri üzerindeki doğrudan etkisinin sınırlı olacağını öne sürdüler.

Yüksek fiyatlardan en çok ABD'li yerli oyuncular faydalanırken, ABD'nin büyük ölçüde Kanada ve Meksika'ya bağımlı olduğunu ve bu ülkelerin en çok zarar göreceğini savunun analistler, Çin'den gelen alüminyum ürünleri 2020-2023 yılları arasında ABD'nin metal ithalatının sadece %3'ünü oluştururken, Çinli çelik üreticilerinin maruz kalacağı risk ihmal edilebilir düzeyde.

Dolaylı etkiler arasında, bu metallerin ABD tarifelerinden kaçınan bölgesel pazarlara arzının artması ve daha yüksek malzeme fiyatlarından kaynaklanan ABD enflasyon baskısı yer alıyor.